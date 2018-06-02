Акция "Летний лагерь – территория профориентации" стартовала в Тюменской области

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Профориентационные мероприятия на базе пришкольных и загородных лагерей проводят специалисты центра занятости. В Тюменской области стартовала традиционная акция - "Летний лагерь – территория профориентации".

Ребята смогут узнать, как не ошибиться с выбором профессии. Начальник отдела профориентации Центра занятости населения города Тюмени и Тюменского района Наталья Цацкина рассказала, что опытные педагоги и психологи помогут подросткам найти дело по душе.

"Полученная информация о мире профессий поможет подросткам сориентироваться на рынке труда и правильно выбрать свой профессиональный путь. А благодаря тому, что данная акция проводится во время летних каникул, ребята отдыхают с пользой для своего будущего. Так, в 2017 году этой акцией мы охватили более 1 тыс. 600 подростков. В этом году планируем охватить не меньшее количество", - отметила она.

Психологи центра занятости населения подготовили целый набор профориентационных игр, пишет "Мегатюмень".