  • 2 июня 20182.06.2018суббота
  • USD62,2056
    EUR72,7183
  • В Тюмени 5..7 С 3 м/с ветер западный

Молодым специалистам, проживающим в селах, помогают решить жилищные вопросы

Экономика, 14:26 02 июня 2018

фото: ИА "Тюменская линия"

Около 1,2 млрд рублей было выделено на реализацию федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий" в Тюменской области с 2014 по 2017 годы.

На эти средства социальные выплаты на постройку и приобретение жилья получили 916 тюменских семей и молодых специалистов, проживающих в районах области, или решивших переехать из города в сельскую местность, пишет "Вслух.ру".

Только в 2017 году объем государственной поддержки составил 278,5 млн рублей (67,1 млн рублей - из федерального бюджета, 211,4 млн рублей - из регионального). Средства были распределены между 204 молодыми семьями и специалистами, на которые они построили или приобрели жилья площадью 16,8 тыс. квадратных метров.

В 2018 году на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий тюменцев, проживающих на селе, предусмотрено около 51,5 млн рублей.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:01 02.06.2018В администрации Тюмени рассказали о развитии дорожно-транспортной сети города
14:26 02.06.2018Молодым специалистам, проживающим в селах, помогают решить жилищные вопросы
18:49 01.06.2018Предприятия Тюмени и Тобольска стали победителями Всероссийского конкурса "Торговля России"
20:39 31.05.2018Банк России: ставка по ипотеке снизилась