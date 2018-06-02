Молодым специалистам, проживающим в селах, помогают решить жилищные вопросы

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Около 1,2 млрд рублей было выделено на реализацию федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий" в Тюменской области с 2014 по 2017 годы.

На эти средства социальные выплаты на постройку и приобретение жилья получили 916 тюменских семей и молодых специалистов, проживающих в районах области, или решивших переехать из города в сельскую местность, пишет "Вслух.ру".

Только в 2017 году объем государственной поддержки составил 278,5 млн рублей (67,1 млн рублей - из федерального бюджета, 211,4 млн рублей - из регионального). Средства были распределены между 204 молодыми семьями и специалистами, на которые они построили или приобрели жилья площадью 16,8 тыс. квадратных метров.

В 2018 году на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий тюменцев, проживающих на селе, предусмотрено около 51,5 млн рублей.