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Новый сквер и стадион построят в Луговом

Общество, 16:24 02 июня 2018

фото: администрация Тюменского района

В селе Луговое Тюменского района к 1 сентября построят стадион, а ко Дню России – новый сквер. Ход работ проконтролировала глава района Светлана Иванова.

На территории Луговской средней общеобразовательной школы подрядчик уже провел подготовительные работы: расчистку площадки, завез щебень и песок. В настоящее время уже выполнены работы по ремонту наружных сетей канализации, осуществляется планировка территории. К новому учебному году здесь будет футбольное поле, беговая дорожка, асфальтированное основание для универсальной спортивной площадки для игры в баскетбол и волейбол.

Также Луговской школе недавно выделили более 2 миллионов рублей на приобретение спортивного оборудования и инвентаря.

Помимо этого в Луговом на днях откроется новый сквер, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

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