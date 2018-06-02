Как получать молоко высшего сорта, или История успеха сладковских животноводов

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Молоко, произведенное в животноводческом комплексе сельскохозяйственного производственного кооператива "Таволжан" Сладковского района, всегда высшего сорта.

Общее поголовье крупного рогатого скота в животноводческом комплексе отделения составляет 1 тыс. 500 голов, из них 600 голов дойного стада, остальные – молодняк. Коровы молочного направления высокой продуктивности: голштино-фризской и черно-пестрой породы.

"В течение трех последних лет молокоперерабатывающие заводы ставят нас в такие рамки, что мы прекрасно понимаем: от качества зависит цена. И в любом случае приходится держать марку. Все работники стремятся к качеству, потому что напрямую заинтересованы в этом, ведь качество продукции влияет на заработную плату", - рассказал заведующий Никулинского отделения животноводческого комплекса сельскохозяйственного производственного кооператива "Таволжан" Евгений Зайцев.

С каждым годом возрастают надои, увеличиваются сохранность и приплод. Первое требование – соблюдать технологию доения и содержания коров, считает руководитель. Второе – большое внимание уделять кормлению.

"Вопросы по кормлению каждое хозяйство решает исходя из своих финансовых возможностей. Соответственно, кто какие деньги тратит, тот такое молоко и получает. Однако объемы и качество молока зависят от персонала, от слаженной работы всех работников. Но в первую очередь надо начинать с кормления и с гигиены по отношению к животным, ведь все связано. И все наладится", - рассуждает руководитель.

Сейчас в отделении животноводческого комплекса в Никулино ведутся работы по расширению производственных площадей – строители завозят металлоконструкции для новой фермы. Благодаря программе развития планируется создать 180 мест для молодняка и дойного стада, пишет "Тюменская область сегодня".