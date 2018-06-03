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Участники социального проекта "Шанс" преобразят тюменскую школу

Общество, 09:06 03 июня 2018

#Шанс72. Фото организаторов

Наставники и подростки социального проекта "Шанс" вместе с тюменскими художниками подарят вторую жизнь внешней части фундамента общеобразовательной школы № 27.

Вместе с райтерами участники "Шанса" распишут импровизированное полотно площадью 245 квадратных метра.

"Мы хотим сформировать у детей бережное отношение к своему городу: на примере преображения фундамента школы показать, как совместные усилия, команда и желание могут создать классную инициативу. Ребята не только научаться рисовать определенные элементы, но и смогут применить свои новые навыки на практике. И, конечно, потом с гордостью будут рассказать и показать свою работу", - рассказала руководитель социального проекта "Шанс" Любовь Бровко.

Отметим, что тюменские художники проведут для подростков и их наставников серию мастер-классов, где научат основам рисования, расскажут, как правильно выстраивать композицию в рисунке. Также объяснят, как создать мир искусственной реальности и превратить обыденные вещи в произведения искусства.

На данном этапе организаторы занимаются поиском волонтеров и спонсоров для помощи в реализации арт-объекта. С пожеланиями и предложениями можно обратиться в мультицентр "Моя территория" по номеру: 68-96-96, пишет "Комсомольская правда -Тюмень".

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