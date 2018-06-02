Полицейские научили юных тюменцев безопасному селфи

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Первое праздничное летнее мероприятие прошло на одной из центральных площадей Тюмени. На территории дворца творчества "Пионер" маленьких жителей и гостей города ждал настоящий праздник, приуроченный ко Дню защиты детей. На одной из интерактивных площадок ребят ожидали Капитан Помогайкин и символ безопасных дорог Зебра.

Среди пришедших на праздник ребят были участники и призеры творческого конкурса деткой поделки "Полицейский дядя Степа". Именно с награждения юных талантов и начался праздник. Капитан Помогайкин вручил мальчишкам и девчонкам дипломы, а также ценные подарки, предоставленные благотворительным фондом "Золотое детство" и "Тюменским издательским домом".

После вручения подарков и пожеланий безопасных каникул, ребят ждали конкурсы, викторины и другие развлечения. Например, школьникам предлагали сделать "себяшку" с Помогайкиным и Зеброй, а после рассказать, что такое безопасное селфи. Как оказалось, не каждый из ребят знает, как распознать злоумышленников в социальных сетях и куда звонить в случае опасности. Ответы на все вопросы ребята смогут найти в информационных памятках и брошюрах, которые они получили из рук главного героя детского сайта.

Конкурс "Безопасная дорога" открыли Капитан Помогайкин и Зебра, выполнив на самокатах элемент - змейка. Ребятам необходимо было проехать заданный маршрут без нарушения правил дорожного движения, с учетом знаков. Конкурс пришелся по душе не только детям, но и даже некоторым бабушкам.

Инспекторы ГИБДД раздавали детям полезные сувениры и рассказывали, насколько важно быть внимательным на улицах города, сообщают в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.