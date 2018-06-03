"Мимикрия" отметила юбилей спектаклем "Птицы"

Фото www.mimicriya.ru. Фото www.mimicriya.ru.

"Мимикрия" отметила 15-летие спектаклем "Птицы". Постановку могли увидеть все желающие - выступление состоялось на площади у Тюменского драматического театра 30 мая.

Как рассказала директор театра Полина Захарова, эксперименты на стыке пантомимы и других видов искусств, уличные и арт-перфомансы с вовлечением публики в театральную игру, стали визитной карточкой "Мимикрии".

"Накануне 15-летия новые актеры театра придумали фотопроект. Они показали, как можно мимикрировать с городом, в котором они живут. Акцию многие заметили: наши фотографии появлялись в различных пабликах и группах. 30 мая мы распечатали эти фотографии и украсили ими репетиционное помещение, для ребят это стало приятной неожиданностью", - отметила она.

Спектакль "Птицы" – история о жизни и свободе, воплощенная потрясающей игрой актеров и костюмами героев, которые как будто парят над землей, пишет "Мой портал".