  • 3 июня 20183.06.2018воскресенье
  • USD62,2056
    EUR72,7183
  • В Тюмени 9..11 С 3 м/с ветер западный

"Мимикрия" отметила юбилей спектаклем "Птицы"

Общество, 11:48 03 июня 2018

Фото www.mimicriya.ru.

"Мимикрия" отметила 15-летие спектаклем "Птицы". Постановку могли увидеть все желающие - выступление состоялось на площади у Тюменского драматического театра 30 мая.

Как рассказала директор театра Полина Захарова, эксперименты на стыке пантомимы и других видов искусств, уличные и арт-перфомансы с вовлечением публики в театральную игру, стали визитной карточкой "Мимикрии".

"Накануне 15-летия новые актеры театра придумали фотопроект. Они показали, как можно мимикрировать с городом, в котором они живут. Акцию многие заметили: наши фотографии появлялись в различных пабликах и группах. 30 мая мы распечатали эти фотографии и украсили ими репетиционное помещение, для ребят это стало приятной неожиданностью", - отметила она.

Спектакль "Птицы" – история о жизни и свободе, воплощенная потрясающей игрой актеров и костюмами героев, которые как будто парят над землей, пишет "Мой портал".

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:01 03.06.2018Дорожное строительство способствует развитию тюменской экономики
12:29 03.06.2018Тюменцы могут выучиться на оператора беспилотника
11:48 03.06.2018"Мимикрия" отметила юбилей спектаклем "Птицы"
09:06 03.06.2018Участники социального проекта "Шанс" преобразят тюменскую школу