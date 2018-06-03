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Тюменцы могут выучиться на оператора беспилотника

Общество, 12:29 03 июня 2018

квадрокоптер - беспилотный летательный аппарат. Фото: ИА "Тюменская линия"

Новая специальность - оператор беспилотного летательного аппарата - появилась в Тюменском лесотехникуме, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Осваивать новое и востребованное в регионе направление студенты будут бесплатно, в техникуме выделено 25 бюджетных мест. Предметом профессиональной деятельности будущих операторов станет дистанционное пилотирование воздушных судов самолетного и вертолетного типов, эксплуатация и обслуживание функционального оборудования полезной нагрузки воздушного судна, систем передачи и обработки информации, а также систем крепления внешних грузов.

Кроме этого лесотехникум предлагает еще два новых направления: оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств и технология комплексной переработки древесины.

Также ребята, поступившие в техникум на базе 11 классов, смогут получить профессию мастера столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ всего за 10 месяцев.

Добавим, что информация о специальностях, правилах приема и документах, необходимых при поступлении, размещена на официальном сайте.

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