Фестиваль-конкурс по чирлидингу пройдет в Ялуторовске

фото "Черлидинг Ялуторовск" ВКонтакте фото "Черлидинг Ялуторовск" ВКонтакте

Фестиваль-конкурс по чирлидингу пройдет на стадионе средней школы №1 Ялуторовска 17 июня.

Соревнование будет состоять из двух частей: открытого чемпионата и первенства Ялуторовска по чирлидингу и городского фестиваля-конкурса для школьных команд. Об этом рассказала организатор фестиваля Светлана Ефимова.

"Я всегда работала с субкультурами, старалась добавлять новое современное видение. Так, развивать чирлидинг в Ялуторовске я начала в 2011 году, а в 2013 – его спортивное направление. Эти соревнования – хорошая стартовая площадка, чтобы заявить о себе и попробовать свои силы. А для школьных команд это возможность попасть в сборную Ялуторовска по чирлидингу", - отметила она.

Заявки на участие в состязаниях принимаются до 5 июня. В 2017 году в этом фестивале-конкурсе приняли участие более 200 человек, напоминает "Мегатюмень".