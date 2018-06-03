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Фестиваль-конкурс по чирлидингу пройдет в Ялуторовске

Спорт, 14:14 03 июня 2018

фото "Черлидинг Ялуторовск" ВКонтакте

Фестиваль-конкурс по чирлидингу пройдет на стадионе средней школы №1 Ялуторовска 17 июня.

Соревнование будет состоять из двух частей: открытого чемпионата и первенства Ялуторовска по чирлидингу и городского фестиваля-конкурса для школьных команд. Об этом рассказала организатор фестиваля Светлана Ефимова.

"Я всегда работала с субкультурами, старалась добавлять новое современное видение. Так, развивать чирлидинг в Ялуторовске я начала в 2011 году, а в 2013 – его спортивное направление. Эти соревнования – хорошая стартовая площадка, чтобы заявить о себе и попробовать свои силы. А для школьных команд это возможность попасть в сборную Ялуторовска по чирлидингу", - отметила она.

Заявки на участие в состязаниях принимаются до 5 июня. В 2017 году в этом фестивале-конкурсе приняли участие более 200 человек, напоминает "Мегатюмень".

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