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Тобольский ансамбль "Сузге" готовится открыть летний сезон

Общество, 15:24 03 июня 2018

фото: tobolsk.ru

Татарский ансамбль "Сузге", созданный на базе тобольской школы, готовится выступить на Сабантуе.

В репертуаре коллектива уже больше 20 произведений. Руководит ребятами педагог дополнительного образования Начия Хакимова.

"Первые три года мы собирались после уроков, в выходные, в каникулы и актированные дни. Номера делали по полгода, бывало. А сейчас я только помогаю выбирать материал и корректирую, за остальное ребятишки отвечают сами – большие ведь уже. Да и слова песен стали учить гораздо быстрее. Что радует, так это их вникание в смысл татарского текста, а то ведь дома, в быту и родители перестали говорить на языке предков", – поделилась Хакимова.

"Сузге" – постоянный участник "Радуги", "Моста дружбы", "Утренней звезды", "Весенних ручейков", "Уральского соловья", пишет "Тюменская область сегодня".

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