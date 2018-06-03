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Малое предпринимательство - одна из точек роста экономики Аромашевского района

Экономика, 17:23 03 июня 2018

фото: Кафе #ANNAMARI

246 субъектов малого и среднего бизнеса работают на территории Аромашевского района. Субъектами малого бизнеса обеспечивается 80 процентов розничного товарооборота, 100 процентов оборота общественного питания, 87 процентов объема бытовых услуг для населения.

Обаятельная и приветливая уроженка солнечной Грузии Теа Гогадзе уже 14 лет живет на сибирской земле, переехав в 2004 году в Аромашевский район из Челябинска. Об открытии своего кафе она мечтала давно. Сейчас вместе с мужем Гочей ведут небольшой бизнес - кафе "ANNAMARI".

Для его посетителей она собственноручно выпекает по домашним рецептам разные сладости.

"Для их украшения леплю яркие цветы и фигурки животных, узоры из мастики, на специальном пищевом принтере вывожу фотографии и картинки из мультфильмов. В итоге каждое сладкое лакомство получается индивидуальным и неповторимым. Предлагаю гурманам торты грузинской кухни, в которые обязательно добавляю грецкие орехи", - рассказала она.

Чаще всего селяне заказывают торты к дню рождения детей.

Кстати, кафе "ANNAMARI" - участник международного марафона "Сладкое добро", пишет "Тюменская область сегодня".

фото: Кафе #ANNAMARI

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