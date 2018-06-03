Форум "Актив" - отличная стартовая площадка для активной молодежи, считают эксперты

Фото пресс-службы мультицентра «Моя территория». Фото пресс-службы мультицентра «Моя территория».

Образовательная программа по социальному проектированию прошла в рамках десятого молодежного форума "Актив" с 25 по 27 мая. С тюменцами работали четыре федеральных эксперта.

Например, на площадке "Архитектура проекта" Андрей Янкин прочитал лекцию "Социальное проектирование от А до Я", где познакомил участников популярными направлениями сферы в России. Он отметил что, социальный проект, в первую очередь, нуждается в ресурсах, а не в деньгах. На практических интенсивах участники не только познакомились с основами социального предпринимательства и гибкими методологиями и технологиями, которые совершенствуют процесс создания продукта, но и научились работать с документами.

"Форум — это площадка для реализации твоих возможностей. Поддержка молодежных инициатив в России сейчас на таком уровне, что ты можешь общаться с экспертами и находить поддержку не только в их лице, но и среди ребят из других регионов. Молодые люди создают социально значимые проекты, занимаются их развитием и получают грантовую поддержку",- рассказала специалист Росмолодежи Анна Киселева.

Как напоминает "АиФ - Западная Сибирь", участники Актива" получают преимущество при отборе заявок на всероссийские и окружные форумы, на которые выделены квоты для Тюменской области. Ближайшие из них — форум молодежи Уральского федерального округа "УТРО", который пройдет с 20 по 30 июня в Курганской области, и всероссийский молодежный образовательный форум "Таврида", который состоится с 16 июля по 31 августа на территории полуострова Крым.