Строительство новых мостов запланировано в Тюменской области

Дорожное строительство. Фото из архива: администрация Тюмени Дорожное строительство. Фото из архива: администрация Тюмени

В трех муниципалитетах Тюменской области будут построены три новых моста.

Так, мост через реку Соборовка будет возведен в Аромашевском районе, еще два объекта появятся в Бердюжском районе (на подъезде к деревне Гагарина) и в Голышмановском районе (через реку Быстрая), пишет "Вслух.ру".

Кроме того, в 2018 году восстановят три моста, пострадавших прошлой весной от паводка: мост через ручей в районе села Карагай Вагайского района, мост через реку Ик в районе села Боково Викуловского района, мост через реку Убиенная Ишимского района.

Напомним также, ранее сообщалось, что в 2018 году на 184 км трассы Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск будет построен новый мост через реку Турба. Новый мост – один из этапов проекта по превращению федеральной дороги в четырехполосную на всем ее протяжении.

"Сейчас идет процедура размещения госзаказа и заключения контрактов. В июне планируем приступить к работам и к концу года завершить их", – рассказал начальник управления.