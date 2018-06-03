Работу тюменского хирурга отметила министр здравоохранения России

фото: департамент здравоохранения Тюменской области фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Учебник "Факультетская хирургия" доктора медицинских наук, профессора кафедры хирургических болезней лечебного факультета Тюменского государственного медицинского университета Николая Бородина признан лучшим учебником в области медицины и формации в Российской Федерации за 2017 год.

Торжественная церемония награждения ежегодной премии в сфере медицинского и фармацевтического образования России "Docendo discimus" прошла в рамках Недели медицинского образования в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова в Москве. Награду автору вручила лично министр здравоохранения РФ – Вероника Скворцова.

Николай Бородин – заслуженный врач Российской Федерации, хирург высшей категории, колопроктолог, эндоскопист. Его хирургический стаж – 38 лет, включая 18 лет работы в санитарной авиации. В "МСЧ "Нефтяник" он является научным консультантом по хирургии и ведет прием пациентов.

Свой учебник он написал для студентов медицинских вузов разных факультетов: лечебного, педиатрического, стоматологического. Дисциплина "Факультетская хирургия" предполагает все экстренные хирургические ситуации, которые могут произойти с человеком.

"Эти ситуации у всех на слуху: острый аппендицит, прободная язва, кровотечения, панкреатит и прочее. Без знания как помочь пациенту в этих случаях из вуза не может выйти человек, у которого в дипломе написано слово "врач"", - отметил автор.

Николай Бородин работал над учебником пять лет. Основой стали методички, которые постепенно перерабатывались, уточнялись, обрастали иллюстрациями, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.