5 июня - события дня

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 30 минут в Тюменской областной думе (в зале видеоконференции, 323 каб) начнется заседание дискуссионного клуба "Нулевое чтение" на тему "О физической культуре и спорте в Тюменской области.

В Тюмени в 10 часов в администрации города (ул. Первомайская, 20, малый зал) начнется пресс-конференция, посвященная 20-летию программы "Отряды мэра".

В Тюмени в 11 часов на городской площади (у здания администрации города, ул. Первомайская, 20) начнется торжественное открытие "Трудового лета 2018".

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 20, 521 каб.) начнется заседание комитета облдумы по государственному строительству и местному самоуправлению.

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция директора департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрея Пантелеева "О приоритетных направлениях развития туризма в Тюменской области".

В Тюмени в 13 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "О старте летней оздоровительной кампании 2018 года". Спикеры: начальник управления по вопросам семьи и детства департамента социального развития Тюменской области Инга Тигеева, президент Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения "Мы вместе", генеральный директор центра "Ребячья республика" Лариса Шилова.

В Тюмени в 18 часов в школе № 88 (Московский тракт, 129/1) начнется прием жителей, проживающих в границах Московского тракта – ул. Магнитогорской – ул. Тимирязева – ул. 9 Января.

В Тюмени в тюменском технопарке продолжится форум InnoWeek-2018.

В Тобольске состоится пресс-тур на объекты капремонта, где намечена сдача в эксплуатацию лифтового оборудования.

Этот день в истории:

1744 - в Петербурге основана Порцелиновая мануфактура - первое в России и одно из старейших в Европе фарфоровых производств.

1897 - на верфи "Новое Адмиралтейство" в Петербурге начато строительство крейсера "Аврора".

1940 - в США продемонстрированы первые шины из синтетической резины.

1965 - Оксфордский университет присудил почетную степень доктора литературы "величайшему из современных русских стихотворцев - 76-летней Анне Ахматовой, чья поэзия и собственная судьба отразили судьбы русского народа" - так будут писать в английской печати.

1974 - состоялась стыковка БАМа.