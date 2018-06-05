6 июня - события дня

В Тюмени в 9 часов от здания Тюменской областной думы (ул. Республики, 52) начнется выездное заседание комитета областной думы по социальной политике по вопросу "Состояние и перспективы развития театральной деятельности в Тюменской области".

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется заседание комитета облдумы по аграрным вопросам и земельным отношениям.

В Тюмени в 10 часов в БЦ "Бруклин боул" (ул. Тимофея Чаркова, 60) начнется открытый Кубок Тюменской области по боулингу.

В Тюмени в 10 часов 30 минут на 218 км автодороги Екатеринбург-Тюмень (в районе бывшего поста ДПС Московского тракта) начнется межведомственный брифинг по обеспечению дорожной безопасности на федеральных автодорогах. Участие примут руководители УГИБДД по Тюменской области, замначальника ГУС Тюменской области Андрей Чистяков, главный врач станции скорой медицинской помощи Лидия Остроумова.

В Тюмени в 12 часов 30 минут в редакции газеты "Тюменская область сегодня" (ул. Осипенко, 81) начнется прямой эфир с главой Тюменского района Светланой Ивановой.

В Тюмени в 14 часов на остановке "Железнодорожный вокзал" начнется пресс-тур на авиаэкспрессе, посвященный преимуществам современной организации движения транспорта в Тюмени.

В Тюмени в 14 часов в МСЧ "Нефтяник" (ул. Юрия Семовских, 8/1, большой конференц-зал) начнется круглый стол "Национальное руководство по периоперационой нутритивной поддержке".

В Тюмени в 14 часов в администрации Тюменского района (ул. Московский тракт, 115, 1 этаж, большой зал) начнется торжественное вручение паспортов юным жителям Тюменского района.

В Тюмени в 15 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется пленарное заседание комитета облдумы по социальной политике.

В Тюмени в 15 часов в парке "Комсомольский" начнется соревнование по чтению скороговорок.

В Тюмени в 16 часов на стадионе "Геолог" (ул. Коммуны, 22, стр. 1) начнутся городские соревнования по легкоатлетическому многоборью "Шиповка юных".

В Тюмени в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) продолжится форум InnoWeek-2018.

В Тюменском районе в КСК "Олимпия" пройдет первенство уральского федерального округа по конному спорту.

В с. Уват пройдет первенство Уральского федерального округа по боксу в рамках II этапа IV летней спартакиады молодежи России.

Этот день в истории:

1761 - Михаил Ломоносов, наблюдая прохождение Венеры по солнечному диску, обнаружил наличие у нее атмосферы.

1799 - родился Александр Пушкин.

1922 - совет Народных комиссаров РСФСР принял решение об организации главного управления по делам литературы и издательств.

1850 - Леви Страусс сделал свои первые голубые джинсы.

1944 - открылся второй фронт в Европе. Войска союзников начали операцию "Оверлорд" — высадку серии десантов на побережье Нормандии.

1956 - принято постановление Совета Министров СССР "Об отмене платы за обучение в старших классах средних школ, в средних специальных и высших учебных заведениях СССР".

1966 - принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР "Об общественном призыве молодежи на важнейшие стройки пятилетки".