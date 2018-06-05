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Конкурс на лучшее достижение в строительной отрасли стартовал в регионе

Общество, 16:16 05 июня 2018

Легкоатлетический манеж. Фото www.phototyumen.ru

Конкурс "На лучшее достижение в строительной отрасли Тюменской области за 2017 год" стартовал в Тюмени.

Как сообщает Главное управление строительства Тюменской области, региональный конкурс строительных достижений в Тюменской области проводится в 17-й раз. В этом году в положение о проведении конкурса внесены некоторые изменения, по мнению организаторов, предоставляющие возможность поучаствовать в конкурсе большему количеству организаций строительного комплекса региона. В частности, теперь можно заявлять на конкурс объекты, возведенные нашими строителями за пределами Тюменской области, например, в Крыму или Сочи.

"Это справедливо, – поддержал президент Союза строителей Тюменской области Игорь Спиридонов. – Ведь мы гордимся и транспортными развязками, и спортивными объектами Сочи, построенными к Олимпиаде, и Крымским мостом. В прошлом году в конкурсе приняли участие 25 компаний. Надеемся, что в этот раз количество конкурсантов увеличится".

Организаторы ждут конкурсных заявок от строительных и проектных компаний, от предприятий стройиндустрии и учебных заведений региона.

Положение о конкурсе и формы заявок размещены на официальном сайте органов государственной власти Тюменской области и на сайте Союза строителей Тюменской области.

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# конкурс , строительство

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