Конкурс на лучшее достижение в строительной отрасли стартовал в регионе

Легкоатлетический манеж. Фото www.phototyumen.ru Легкоатлетический манеж. Фото www.phototyumen.ru

Конкурс "На лучшее достижение в строительной отрасли Тюменской области за 2017 год" стартовал в Тюмени.

Как сообщает Главное управление строительства Тюменской области, региональный конкурс строительных достижений в Тюменской области проводится в 17-й раз. В этом году в положение о проведении конкурса внесены некоторые изменения, по мнению организаторов, предоставляющие возможность поучаствовать в конкурсе большему количеству организаций строительного комплекса региона. В частности, теперь можно заявлять на конкурс объекты, возведенные нашими строителями за пределами Тюменской области, например, в Крыму или Сочи.

"Это справедливо, – поддержал президент Союза строителей Тюменской области Игорь Спиридонов. – Ведь мы гордимся и транспортными развязками, и спортивными объектами Сочи, построенными к Олимпиаде, и Крымским мостом. В прошлом году в конкурсе приняли участие 25 компаний. Надеемся, что в этот раз количество конкурсантов увеличится".

Организаторы ждут конкурсных заявок от строительных и проектных компаний, от предприятий стройиндустрии и учебных заведений региона.

Положение о конкурсе и формы заявок размещены на официальном сайте органов государственной власти Тюменской области и на сайте Союза строителей Тюменской области.