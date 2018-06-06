7 июня - события дня

В Тюмени в 9 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета облдумы по бюджету, налогам и финансам.

В Тюмени в 12 часов в администрации города (ул. Первомайская, 20, большой зал) начнется круглый стол по вопросу перехода на новый порядок обращения с твердыми коммунальными отходами на территории города и обязанности по заключению договоров по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором.

В Тюмени в 13 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется внеочередное заседание облдумы.

В Тюмени в 15 часов на площади перед администрацией города (ул. Первомайская, 20) начнется торжественное открытие трудового семестра студенческих отрядов Тюменской области. В 14 часов начнется флешмоб.

В Тюмени на стадионе "Геолог" пройдут городские соревнования по легкоатлетическому многоборью "Шиповка юных".

В Тюмени в легкоатлетическом манеже пройдут соревнования по дартсу и ВФСК ГТО в зачет спартакиады исполнительных и законодательных органов государственной власти.

В Тюмени на территории оз. Утиное пройдет чемпионат и первенство Тюменской области по судомодельному спорту.

В Ишиме в 11 часов 30 минут в пресс-центре "ИА "Тюменская линия" начнется пресс-конференция директора департамента по социальным вопросам администрации города Надежды Сабаевой "Подготовка к летней оздоровительной кампании, готовность Ишима к старту летнего отдыха".

Этот день в истории:

В 1732 году в Петербурге заложен первый Зимний дворец, сооруженный для императрицы Анны Иоановны.

В 1867 году в России изданы особые правила, отдающие студентов под двойной контроль - университетского начальства и полиции.

В 1903 году в Берлине французский ученый Кюри объявил об открытии нового химического элемента - полония.

В 1919 году в Нью-Йорке впервые проведены письменные тесты для получения водительских прав.

В 1929 году в соответствии с Латеранскими соглашениями образовано государство Ватикан.

В 1947 году основано Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний, позже ставшее обществом "Знание".

В 1960 году в Саудовской Аравии женщинам разрешено получать образование.

В 1965 году корпорация Sony представила первый домашний видеомагнитофон.

В 2004 году Верховный суд США постановил, что американцы смогут подавать иски против правительств иностранных государств по поводу украденных произведений искусства, имущества и военных преступлений, произошедших в 1930-х годах.

Любовь Голышева