Тюменские спасатели патрулируют реки

фото ГУ МЧС России по Тюменской области фото ГУ МЧС России по Тюменской области

Инспекторы Тобольского отделения ГИМС регулярно проводят профилактические рейды по водным объектам бассейна реки Иртыш, сообщает управление МЧС России по Тюменской области.

На нарушителей правил пользования маломерными судами они составляют протоколы об административном правонарушении. Основная цель рейдов - профилактика по правилам безопасного поведения на водоемах в летний период. Судовладельцам необходимо соблюдать осторожность и выполнять требования правил безопасности на воде. Из-за затяжной весны вода еще не прогрелась, ее температура составляет 9-11 градусов, и если человек поскользнется или оступится, перевернется лодка и рыбак может оказаться в воде. Намокшая одежда тут же потянет его вниз, а холодная вода будет сковывать движения. Спастись в такой ситуации бывает довольно трудно.

фото ГУ МЧС России по Тюменской области фото ГУ МЧС России по Тюменской области

Зачастую сами рыбаки пренебрегают правилами безопасности и становятся жертвами увлечения. Спасатели предупреждают, не следует выходить на водоем в ветреную погоду, на неисправном плавсредстве, без спасательных средств: жилет, нагрудник и так далее. Не следует перегружать плавсредство. Не останавливаться на судовом ходу и у плавучих навигационных знаков.

Необходимо быть осторожными при рыбалке с надувных лодок. На них не рекомендуется заплывать в кусты и коряженные места, так как наезд на острый край подводной коряги может привести к проколу резины.