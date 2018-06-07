Поликлиники в праздничные дни будут работать по графику

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Муниципальные поликлиники Тюмени в праздничные и выходные дни будут работать по графику, сообщает департамент здравоохранения администрации города.

11 июня поликлиники работают с 9 до 16 часов. Прием пациентов проведет дежурный врач. В поликлиниках в это время будут работать процедурный и перевязочный кабинеты, клинико-диагностическая лаборатория, рентгенологическое отделение и кабинет ЭКГ. Также по графику будут вести прием узкие специалисты и работать отделение неотложной помощи.

10, 12 июня лечебные учреждения будут работать с 9 до 12 часов. Нуждающихся в медицинской помощи примет дежурный врач, будут открыты процедурный и перевязочный кабинеты.

Более подробную информацию можно уточнить в каждом лечебно-профилактическом учреждении.

Номера телефонов службы экстренной медицинской помощи населению – скорой помощи: при звонке со стационарного телефона – 03; при звонке с сотового телефона – 103.