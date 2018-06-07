8 июня - события дня
В Тюмени в 10 часов от здания Тюменской областной думы (ул. Республики, 52) начнется выездное заседание комитета облдумы по экономической политике и природопользованию.
В Тюмени в 10 часов по адресу ул. Ленина, 16 (ауд. 300, 3 этаж) начнется отборочный тур в программу "100 лидеров".
В Тюмени в 12 часов в музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется торжественное открытие выставки-форума "Растим будущее", церемония награждения специалистов отрасли "Социальная политика" Тюменской области. В 13 часов начнется пресс-подход заместителя губернатора Тюменской области, директора департамента социального развития Ольги Кузнечевских.
В Тюмени на базе подстанции №3 скорой медицинской помощи (ул. Суходольская, 25) пройдут соревнования среди фельдшерских и врачебных бригад.
В Тюмени на стадионе "Геолог" и в легкоатлетическом манеже пройдут соревнования по легкой атлетике в зачет XXIII спартакиады образовательных организаций высшего образования Тюменской области, посвященная памяти В.Н. Зуева.
В Тюмени пройдет открытый чемпионат и первенство Тюменской области по велосипедному спорту (велоспорт-шоссе).
В Тюмени пройдет чемпионат Тюменской области по пляжному волейболу среди мужских и женских команд.
В п. Богандинский пройдет открытый чемпионат Тюменской области по лапте среди мужских и женских команд.
В п. Боровский в КСК "Олимпия" пройдет открытое первенство УФО округа по конному спорту среди детей на пони.
Этот день в истории:
1786 - в Нью-Йорке впервые поступило в продажу мороженое.
1824 - Ноа Кашинг из Квебека запатентовал стиральную машину.
1869 - Айвз Макгаффни из Чикаго запатентовал пылесос.
1946 - основана Международная организация журналистов.
1948 - под руководством Курчатова в Челябинске-40 (ныне Озерск) выполнен пуск первого отечественного промышленного ядерного реактора.
1988 - принят закон "О кооперации в СССР" (начало легализации частной деятельности - второй этап перестройки).
1989 - на Международном аэрокосмическом салоне во Франции впервые представлен советский боевой вертолет Ми-28.
1990 - российский парламент проголосовал за приоритет российских законов над всесоюзным законодательством.