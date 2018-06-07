8 июня - события дня

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов от здания Тюменской областной думы (ул. Республики, 52) начнется выездное заседание комитета облдумы по экономической политике и природопользованию.

В Тюмени в 10 часов по адресу ул. Ленина, 16 (ауд. 300, 3 этаж) начнется отборочный тур в программу "100 лидеров".

В Тюмени в 12 часов в музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется торжественное открытие выставки-форума "Растим будущее", церемония награждения специалистов отрасли "Социальная политика" Тюменской области. В 13 часов начнется пресс-подход заместителя губернатора Тюменской области, директора департамента социального развития Ольги Кузнечевских.

В Тюмени на базе подстанции №3 скорой медицинской помощи (ул. Суходольская, 25) пройдут соревнования среди фельдшерских и врачебных бригад.

В Тюмени на стадионе "Геолог" и в легкоатлетическом манеже пройдут соревнования по легкой атлетике в зачет XXIII спартакиады образовательных организаций высшего образования Тюменской области, посвященная памяти В.Н. Зуева.

В Тюмени пройдет открытый чемпионат и первенство Тюменской области по велосипедному спорту (велоспорт-шоссе).

В Тюмени пройдет чемпионат Тюменской области по пляжному волейболу среди мужских и женских команд.

В п. Богандинский пройдет открытый чемпионат Тюменской области по лапте среди мужских и женских команд.

В п. Боровский в КСК "Олимпия" пройдет открытое первенство УФО округа по конному спорту среди детей на пони.

Этот день в истории:

1786 - в Нью-Йорке впервые поступило в продажу мороженое.

1824 - Ноа Кашинг из Квебека запатентовал стиральную машину.

1869 - Айвз Макгаффни из Чикаго запатентовал пылесос.

1946 - основана Международная организация журналистов.

1948 - под руководством Курчатова в Челябинске-40 (ныне Озерск) выполнен пуск первого отечественного промышленного ядерного реактора.

1988 - принят закон "О кооперации в СССР" (начало легализации частной деятельности - второй этап перестройки).

1989 - на Международном аэрокосмическом салоне во Франции впервые представлен советский боевой вертолет Ми-28.

1990 - российский парламент проголосовал за приоритет российских законов над всесоюзным законодательством.