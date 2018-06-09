Тюменские студотряды вошли в Топ-10 лучших отделений России

Студенческие отряды. Фото ИА "Тюменская линия" Студенческие отряды. Фото ИА "Тюменская линия"

Студенческое отрядное движение Тюменской области вошло в десятку лучших региональных отделений, заняв восьмое место по итогам 2017 года.

Об этом на торжественной церемонии открытия трудового семестра-2018 на площади перед зданием администрации города рассказали организаторы из тюменского регионального отделения студенческих трудовых отрядов.

Тюменские бойцы студенческих отрядов в составе команды УФО заняли второе место в общем зачете на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства строительных отрядов "Труд крут" в Якутске. Конкурс проводится уже три года, тюменцы всегда выходят в тройку лидеров по России. Также тюменские ребята отличились в спартакиаде студотрядов УФО в сентябре 2017 года в Челябинске, где взяли "серебро".

На творческой ниве студотрядовцы заняли первое место в номинации "Современная хореография" на Всероссийском творческом фестивале студенческих отрядов в Якутске. Ребят наградили в номинации "Авторская песня" за выступление в играх КВН на фестивале в Кургане.

Одним из знаковых достижений в деятельности тюменцев стала организация межрегиональной студенческой стройки "Дружба" в Тюменской области, ХМАО-Югра, ЯНАО. Она собрала ребят из 16 регионов - 32 отряда, 601 участник.

Жизнь бойца студенческих отрядов насыщенная. В мае 2018 года прошла IX спартакиада. Осенью ребят ждет региональный фестиваль творчества - это песни, танцы, визитки, видеоролики, стенгазеты, фото и видео о целине. В ноябре состоится закрытие трудового семестра, где определят лучших бойцов, руководителей отрядов, лучший отряд Тюменской области, который получит переходящее знамя. В 2016 году его держали ребята "Универсала" (ТИУ), в 2017 – "Север" (ТИУ).

Напутственные слова бойцам произнес заместитель председателя Тюменской областной думы Виктор Рейн. "В юбилейный для студотрядов год мы смогли поднять на должный уровень наше движение. Когда я учился в Тюменском инженерно-строительном институте, я был бойцом студотряда. А в 1975 году в Сургуте я был комиссаром. Я тепло вспоминаю эти годы. Это наша дружба, нам доверяли очень сложные объемы работ, мы не боялись нести ответственность и оправдали доверие. Мы зарабатывали серьезные деньги, помогали родителям. Ребята – созидатели сегодня. Это дороже всего. Виват отрядному движению!" - сказал он.

Лина Орлова