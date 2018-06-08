9 июня - события дня

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в Центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" (ул. В. Гнаровской, 1) начнется межрегиональный турнир по дзюдо среди мальчиков и девочек 2006-2007 годов рождения, посвященный 70-летию заслуженного тренера России Николая Хохлова.

В Тюмени в 12 часов в правительстве области (ул. Володарского, 45, большой зал) начнется торжественное вручение паспортов молодым гражданам Тюменской области.

В Тюмени в 13 часов на набережной начнется флешмоб, участники которого подбросят вверх краски холи в цвет триколора.

В Тюмени в 14 часов в правительстве области (ул. Володарского, 45, большой зал) начнется вручение государственных наград РФ, ведомственных наград РФ, наград и почетных званий Тюменской области.

В Тюмени в 15 часов в Тюменском большом драматическом театре (ул. Республики, 129, 4 этаж) начнется открытие выставки "Река времени" заслуженного художника Республики Башкирия Ольги Самосюк.

В Тюмени пройдет открытый чемпионат и первенство Тюменской области по велосипедному спорту (велоспорт-шоссе).

В п. Богандинский в ДЮСШ № 2 пройдет летний фестиваль ВФСК "Готов к труду и обороне" среди взрослого населения Тюменского района.

В п. Богандинский пройдет открытый чемпионат Тюменской области по лапте среди мужских и женских команд.

Этот день в истории:

1672 — родился Петр I Великий, царь России (с 1682 года) и первый российский император.

1719 — Петр I поделил российские губернии на провинции и уезды.

1822 — в США Чарльз Грэм запатентовал искусственную челюсть.

1883 — торжественное открытие Исторического музея в Москве.

1934 — вышел первый мультфильм с участием Дональда Дака.

1945 — учреждение медалей СССР "За взятие Берлина", "За взятие Будапешта", "За взятие Вены", "За взятие Кёнигсберга", "За освобождение Белграда", "За освобождение Варшавы", "За освобождение Праги".

2000 — Владимир Путин ввел прямое президентское правление в Чечне.