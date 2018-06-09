10 июня - события дня

В Тюмени в 9 часов в ДЮСШ "Тура" начнутся соревнования по уличному баскетболу в зачет XII спартакиады трудовых коллективов Тюменской области.

В Тюмени в 9 часов на базе отдыха "Боровое" (объездная дорога на Омск, 20 км) начнется чемпионат Тюменской области по пляжному волейболу среди мужских и женских команд.

В Тюмени в 10 часов в Лесопарке им. Ю. А. Гагарина начнутся соревнования по триатлону в зачет XXI спартакиады учащихся общеобразовательных организаций Тюменской области.

В Тюмени в 12 часов в ТюмГУ (ул. Республики, 9, ауд. 401) начнется второй ежегодный марафон "Что? Где? Когда?".

В Тюмени в 14 часов в Молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165 а) начнется фестиваль сообществ "Открытый Космос".

В Тюмени в 15 часов в сквере Комсомольский начнется семейный фестиваль "На газоне".

В Ялуторовске пройдет туристическая программа "В гости к бабушке" в рамках общероссийского проекта "Альтруизм – путешествия со смыслом".

В с. Ярково на стадионе "Сибиряк" пройдет областной национальный чувашский праздник "Акатуй".

Этот день в мире:

1190 - при форсировании горной речки Салеф в Малой Азии утонул император Римской империи и германский король Фридрих I Барбаросса.

1836 - умер Андре Мари Ампер, французский физик.

1870 - родился Сергей Спасокукоцкий, выдающийся русский хирург.

1882 - умер Василий Перов, российский художник.

1909 - основана столица Австралии Канберра.

1913 - родился советский композитор Тихон Хренников.

1921 - основан государственный музей-усадьба Льва Толстого "Ясная поляна".

1926 - умер испанский архитектор Антонио Гауди, представитель европейского модернизма.

1929 - родилась советская певица Людмила Зыкина.

1930 - родился художник Илья Глазунов.

1936 - в СССР создана киностудия "Союзмультфильм".

1942 - гитлеровцы уничтожили чешский поселок Лидице вместе с жителями.

1943 - войска Красной армии начали крупную наступательную операцию на Карельском перешейке.

1944 - гитлеровцы уничтожили французский поселок Орадур-сюр-Глан.

1967 - СССР разорвал дипломатические отношения с Израилем.

1982 - умерла Елена Дьяконова (Гала Дали) - жена Сальвадора Дали.