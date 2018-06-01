11 июня - события дня
В Тюмени в 9 часов на базе отдыха "Боровое" (объездная дорога на Омск, 20 км) пройдет чемпионат Тюменской области по пляжному волейболу среди мужских и женских команд.
В Тюмени в 9 часов на арене спортивной школы №3 (ул. Садовая, 109), СК "Муромец" (мкр. Березняковский, ул. Торговая, 2) и спорзала ТИУ (ул. Володарского, 38) начнутся соревнования в рамках детского турнира по баскетболу "TM20 CUP".
В Тюмени в 11 часов в музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63, зал Амфитеатр) начнется открытие "Нефорума блогеров". В 10 часов начнется регистрация участников.
В Тюмени на базе отдыха "Боровое" (объездная дорога на Омск, 20 км) пройдет чемпионат Тюменской области по пляжному волейболу среди мужских и женских команд.
В Тюменской области пройдет региональная образовательная программа для магистрантов Уортонской школы бизнеса университета Пенсильвании.
Этот день в истории:
1742 - Бенджамин Франклин изобрел кухонную плиту.
1858 - в Санкт-Петербурге освящен Исаакиевский собор, возведенный по проекту архитектора Монферрана. Это одно из крупнейших культовых зданий России — его высота составляет 101,5 м.
1939 - президент США Франк Рузвельт впервые угостил будущую королеву Англии Елизавету II хот-догом.
1969 - на базе строительного факультета Тюменского индустриального института был организован инженерно-строительный институт. В настоящее время — строительный институт в составе Тюменского индустриального университета.
1992 - в России принята государственная программа приватизации.