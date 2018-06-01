11 июня - события дня

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов на базе отдыха "Боровое" (объездная дорога на Омск, 20 км) пройдет чемпионат Тюменской области по пляжному волейболу среди мужских и женских команд.

В Тюмени в 9 часов на арене спортивной школы №3 (ул. Садовая, 109), СК "Муромец" (мкр. Березняковский, ул. Торговая, 2) и спорзала ТИУ (ул. Володарского, 38) начнутся соревнования в рамках детского турнира по баскетболу "TM20 CUP".

В Тюмени в 11 часов в музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63, зал Амфитеатр) начнется открытие "Нефорума блогеров". В 10 часов начнется регистрация участников.

В Тюмени на базе отдыха "Боровое" (объездная дорога на Омск, 20 км) пройдет чемпионат Тюменской области по пляжному волейболу среди мужских и женских команд.

В Тюменской области пройдет региональная образовательная программа для магистрантов Уортонской школы бизнеса университета Пенсильвании.

Этот день в истории:

1742 - Бенджамин Франклин изобрел кухонную плиту.

1858 - в Санкт-Петербурге освящен Исаакиевский собор, возведенный по проекту архитектора Монферрана. Это одно из крупнейших культовых зданий России — его высота составляет 101,5 м.

1939 - президент США Франк Рузвельт впервые угостил будущую королеву Англии Елизавету II хот-догом.

1969 - на базе строительного факультета Тюменского индустриального института был организован инженерно-строительный институт. В настоящее время — строительный институт в составе Тюменского индустриального университета.

1992 - в России принята государственная программа приватизации.