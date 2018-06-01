12 июня - события дня

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов на арене спортивной школы №3 (ул. Садовая, 109), СК "Муромец" (мкр. Березняковский, ул. Торговая, 2) и спорзала ТИУ (ул. Володарского, 38) начнутся соревнования в рамках детского турнира по баскетболу "TM20 CUP".

В Тюмени в 11 часов на площади у здания правительства Тюменской области начнется открытие Всероссийского велопарада.

В Тюмени в 12 часов на Цветном бульваре начнется митинг-концерт, затем открытие XXIV областного фестиваля национальных культур "Мост дружбы".

В Тюмени в 16 часов на набережной за мостом на ул. Челюкинцев – в район Масловского взвоза в рамках проекта "Здравый смысл" начнется тренировка, на которой тюменцам предстоит приседать, исполняя гимн страны.

В Тюмени в филармонии пройдет совместный концерт Тюменского филармонического оркестра и хоровой капеллы.

В Тюмени продолжится конференция блогеров "НеФорум-2018".

Этот день в истории:

В 1849 году Льюис Хаслетт запатентовал противогаз.

В 1897 году Карл Элзенер запатентовал знаменитый швейцарский армейский нож.

В 1955 году в Якутии открыто первое крупное месторождение алмазов.

В 1965 году были открыты новые небесные тела, названные голубыми галактиками, что подтверждает теорию большого взрыва о рождении Вселенной.

В1990 году съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.

В 1991 году прошли первые в истории выборы президента России. Победу одержал Борис Ельцин.