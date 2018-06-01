13 июня - события дня

Фото ИА "Тюменская линия". Фото ИА "Тюменская линия".

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, малый зал) начнется заседание постоянной комиссии по социальной политике и городскому самоуправлению.

В Тюмени в 11 часов на сайте информационного агентства "Тюменская линия" начнется интернет-конференция депутата Тюменской областной думы Эдуарда Омарова.

В Тюмени в 13 часов в региональном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних "Семья" (ул. Ермака, 1а) начнется пресс-тур "Презентация летних проектов для семей и детей Тюмени".

В Тюмени в 14 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, малый зал) начнется заседание постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам.

Этот день в истории:

1825 - житель Нью-Йорка Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку.

1857 - в Лондоне Герцен выпустил первый номер журнала "Колокол" - первого русского оппозиционного издания.

1860 - учрежден Государственный банк России.

1942 - президент США Франклин Рузвельт принял решение о создании офиса стратегических служб - позже ставшего центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США.

1958 - заработал первый китайский экспериментальный ядерный реактор.