13 июня - события дня
В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, малый зал) начнется заседание постоянной комиссии по социальной политике и городскому самоуправлению.
В Тюмени в 11 часов на сайте информационного агентства "Тюменская линия" начнется интернет-конференция депутата Тюменской областной думы Эдуарда Омарова.
В Тюмени в 13 часов в региональном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних "Семья" (ул. Ермака, 1а) начнется пресс-тур "Презентация летних проектов для семей и детей Тюмени".
В Тюмени в 14 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, малый зал) начнется заседание постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам.
Этот день в истории:
1825 - житель Нью-Йорка Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку.
1857 - в Лондоне Герцен выпустил первый номер журнала "Колокол" - первого русского оппозиционного издания.
1860 - учрежден Государственный банк России.
1942 - президент США Франклин Рузвельт принял решение о создании офиса стратегических служб - позже ставшего центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США.
1958 - заработал первый китайский экспериментальный ядерный реактор.