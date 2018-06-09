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На автодорогах Ямала открыли пункты отдыха для водителей

Общество, 17:17 09 июня 2018

фото правительства ЯНАО

Пункты отдыха и питания открыты на автодорогах регионального и межмуниципального значения, сообщает ИА "Север-пресс".

Информация о их размещении имеется на сайте во вкладке "Автодороги".

Главным правилом для автовладельцев остается отдых не менее 30 минут при управлении автомобилем до 8 часов. Более 8 часов - два перерыва такой же продолжительности. Если пребывание за рулем превышает 12 часов - в рейс должны выходить два и более водителя. При этом автомобиль должен быть оборудован спальным местом для отдыха второго водителя.

Специалисты напомнили, что от состояния и внимания водителя на дороге зависит жизнь его и пассажиров.

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# дороги , отдых , Ямал

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