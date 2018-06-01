Лучшего отца выберут в Тюмени в августе

фото из архива: "Моя территория" фото из архива: "Моя территория"

Большой фестиваль для отцов и детей #ПАПАТУТ пройдет в Тюмени в августе. Семьи смогут отдохнуть на природе, принять участие в образовательной программе и мастер-классах.

Так же будет выбран победитель премии "Папа года". Руководитель Центра продюсирования сообществ Дарья Ермакова напомнила, что в 2017 году в фестивале приняли участие более 1,5 тыс. человек.

"В 2017 году в фестиваль включились 49 молодежных сообществ и партнеров, думаю, что этим летом на площадках соберется еще больше активной молодежи нашего города", - отметила она.

Напомним, что фестиваль для отцов и детей проходит с 2016 года в городе Тюмени. Главной целью проекта является вовлечение молодых отцов в процесс воспитания детей, а также укрепление семейных отношений.

Проект #ПАПАТУТ получил поддержку Фонда президентских грантов по укреплению семейных ценностей в размере 1,7 млн. рублей, пишет "Комсомольская правда -Тюмень".