Тюменская служба психологической помощи отмечена на всероссийском уровне

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Опыт организации онлайн-консультирования в Тюменской области признан на всероссийском уровне.

Президент Российской Ассоциации телефонной экстренной психологической помощи Андрей Камин неоднократно отмечал инновационный подход и высокий уровень оказания психологической помощи через интернет, который организован тюменским центром "Семья", сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Единый общероссийский номер детского телефона доверия создан в России в 2010 году. К его номеру 8-800-2000-122, доступному сегодня во всех регионах страны, подключены более 220 организаций. За 8 лет работы психологи приняли свыше 8 миллионов звонков от юных и взрослых абонентов.

Современные дети, подростки и их родители вовлечены в интернет-сообщество, им удобно общаться в онлайн-формате. В 2016 году был создан сайт, на котором заработал анонимный чат, благодаря которому те, кто нуждается в психологической поддержке и помощи, могут в интерактивном режиме общаться с психологом.

В ряде регионов организована возможность получения психологической помощи в режиме онлайн. В Тюменской области этим занимается Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья".

Получить онлайн-консультацию психолога тюменцы могут несколькими способами: в ВКонтакте: в Одноклассниках, на Facebook, по электронной почте: в ICQ.