Детские оздоровительные центры Абатского района проверили сотрудники МЧС
Сотрудники МЧС по Тюменской области проверили лагеря к летней оздоровительной компании. фото:72.mchs.gov.ru
Соблюдение требований пожарной безопасности в детских лагерях Абатского района проверила специальная комиссия.
Инспекторы комиссии совместно с представителями МЧС России по Тюменской области организовали для сотрудников и руководителей лагерей профилактические инструктажи.
Отметим, что сейчас в Абатском районе работают 16 лагерей, 14 из которых находятся на базе школ, пишет "Тюменская область сегодня"