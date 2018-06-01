  • 10 июня 201810.06.2018воскресенье
  • USD62,3431
    EUR73,3654
  • В Тюмени 9..11 С 2 м/с ветер южный

Детские оздоровительные центры Абатского района проверили сотрудники МЧС

Общество, 13:24 10 июня 2018

Сотрудники МЧС по Тюменской области проверили лагеря к летней оздоровительной компании. фото:72.mchs.gov.ru

Соблюдение требований пожарной безопасности в детских лагерях Абатского района проверила специальная комиссия.

Инспекторы комиссии совместно с представителями МЧС России по Тюменской области организовали для сотрудников и руководителей лагерей профилактические инструктажи.

Отметим, что сейчас в Абатском районе работают 16 лагерей, 14 из которых находятся на базе школ, пишет "Тюменская область сегодня"

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:01 10.06.2018Тюмень и Тюменский район нуждаются в специалистах строительной отрасли
14:16 10.06.2018Тюменская школа преобразится с помощью краудфандинга
14:01 10.06.2018Дорожные работы на улице Чаплина в Тюмени изменят маршруты автобусов
13:40 10.06.2018Тюменцев приглашают в "Открытый Космос"