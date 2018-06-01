Детские оздоровительные центры Абатского района проверили сотрудники МЧС

Сотрудники МЧС по Тюменской области проверили лагеря к летней оздоровительной компании. фото:72.mchs.gov.ru Сотрудники МЧС по Тюменской области проверили лагеря к летней оздоровительной компании. фото:72.mchs.gov.ru

Соблюдение требований пожарной безопасности в детских лагерях Абатского района проверила специальная комиссия.

Инспекторы комиссии совместно с представителями МЧС России по Тюменской области организовали для сотрудников и руководителей лагерей профилактические инструктажи.

Отметим, что сейчас в Абатском районе работают 16 лагерей, 14 из которых находятся на базе школ, пишет "Тюменская область сегодня"