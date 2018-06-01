Тюменская школа преобразится с помощью краудфандинга

#Шанс72. Фото организаторов #Шанс72. Фото организаторов

Акция, направленная на преображение внешней части фундамента тюменской школы № 27, пройдет 1 июля. В создании арт-объекта будут участвовать 40 подростков, нуждающихся в помощи и поддержке, 40 наставников, волонтеры и представители креативного кластера Тюмени.

Ранее состоялась первая встреча, где организаторы, волонтеры и райтеры обсудили варианты эскизов будущего арт-объекта площадью 245 квадратных метра. В итоге, на стене школы появится история-путешествие, где изображены мотивы природы, покорение космоса и переход в разные исторические эпохи.

"Создание какого-либо произведения искусства, будь то уличный стрит-арт или классическая картина маслом — это коммуникация людей, которые хотят изменить этот мир, сделать его лучше. Совместная деятельность помогает снять стеснение перед незнакомыми людьми, а творчество — открывает новые горизонты креатива. Поэтому мы решили привлечь к росписи школы не только наших участников, но и всех желающих — тех, кто хочет развивать молодежную среду нашего региона", — рассказала руководитель социального проекта "Шанс" Любовь Бровко.

Отметим, что тюменские художники организуют для подростков и наставников "Шанса" курсы по рисованию. Ребята и наставники посетят три мастер-класса, где научатся основам изобразительного искусства и узнают о технике мурал. Также райтеры расскажут, как правильно подобрать цветовую гамму и как из обыденных вещей создать необычное художественное панно, пишет "Мегатюмень".

На данном этапе организаторы занимаются поиском волонтеров и партнеров для реализации арт-объекта. Для того, чтобы воплотить идею в жизнь, проект был запущен на краудфандинговой платформе.