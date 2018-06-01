Тюменцам помогут сэкономить на ипотеке

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцы, приобретающие деревянные дома заводского изготовления, смогут снизить кредитную ставку на 5%.

Правительство России приняло постановление, согласно которому физические лица, приобретающие в кредит деревянные дома заводского изготовления, могут рассчитывать на снижение ставки на 5%. Об этом "Вслух.ру" сообщили в информационно-аналитическом управлении Тюменской областной думы.

Срок действия документа — до 30 ноября текущего года. Для получения скидки заемщик должен будет внести предоплату в размере не менее 10% от стоимости конструкции. Максимальный размер кредита составляет 3,5 млн рублей. Выпадающие доходы кредитных организаций, выдающих деньги населению, будут покрыты за счет федерального бюджета.

На реализацию программы в 2018 году заложено 200 млн рублей. При этом отмечается, что субсидии предоставляются кредитным организациям при условии заключения договора о сотрудничестве с предприятием, производящим деревянные дома заводского изготовления, выручка (оборот) которого составляет на менее 200 млн рублей в год.