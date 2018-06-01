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Тюменские бригады скорой помощи приезжают на ДТП за 8,8 минут

Общество, 18:43 10 июня 2018

фото: sp03tmn.ru

453 раза выезжали на место дорожно-транспортных происшествий бригады тюменской скорой помощи в 2018 году. Врачи оказали помощь 602 пострадавшим, сообщает пресс-служба.

В среднем, на месте аварии бригады оказывались уже через 8,8 минут после поступления вызова. Диспетчерская оперативно направляет ближайшую к месту вызова бригаду. Если пострадавших четверо и более, на место ДТП одновременно всегда выезжает реанимационная бригада.

"Наша цель — как можно быстрее прибыть на экстренный вызов. ДТП — приоритетный повод к вызову, здесь действует правило "золотого часа" — это время от момента поступления звонка оператору службы скорой помощи и до попадания пациента на операционный стол. На этапе скорой основные мероприятия для стабилизации состояния пострадавшего — противошоковая терапия, обезболивание, иммобилизация, восстановление объема циркулирующей крови. А дальше за жизнь пациента борются врачи стационара", – рассказывает главный врач ГБУЗ ТО "Станция скорой медицинской помощи" Лидия Остроумова.

Главный врач скорой помощи отметила, что тюменские водители дисциплинированы, и в большинстве случаев пропускают автомобили скорой со включенными спецсигналами.

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