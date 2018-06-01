Стали известны победители конкурса ресурсов от мультицентра "Моя территория"
Подведены результаты второй волны конкурса ресурсов от мультицентра "Моя территория".
Бесплатное обучение event-менеджменту, освещение в СМИ и соцсетях и оборудование для события получат психологический практикум "Реконструкция - качество жизни семьи", Кубок Сибири по контактному футболу, а также выездной театр кукол "Сказка рядом", который устроит представления для детей с инвалидностью, сирот, посетителей приюта временного содержания и постояльцев пансионата ветеранов войны и труда.
"Проекты, которые участвовали во второй волне конкурса ресурсов, разносторонние — нет одной общей тематики проектов и целевой аудитории. Здорово, что руководители, которые приходят и хотят получить ресурсы на проведение своих событий, понимают, что не всегда деньги имеют весомое значение при реализации своих проектов. И, так как тема коллаборации в тренде, некоторым участникам было предложено объединить свои силы и не только с участниками конкурса, но и уже с действующими проектами, которые реализуются не один год в Тюмени", - отметила руководитель центра продюсирования сообществ Дарья Ермакова.
"Мегатюмень" напоминает, что стартовал прием заявок на вторую волну конкурса ресурсов. Тюменцы могут направить свои предложения до 26 июня.