Стали известны победители конкурса ресурсов от мультицентра "Моя территория"

архивное фото мультицентра "Моя территория" архивное фото мультицентра "Моя территория"

Подведены результаты второй волны конкурса ресурсов от мультицентра "Моя территория".

Бесплатное обучение event-менеджменту, освещение в СМИ и соцсетях и оборудование для события получат психологический практикум "Реконструкция - качество жизни семьи", Кубок Сибири по контактному футболу, а также выездной театр кукол "Сказка рядом", который устроит представления для детей с инвалидностью, сирот, посетителей приюта временного содержания и постояльцев пансионата ветеранов войны и труда.

"Проекты, которые участвовали во второй волне конкурса ресурсов, разносторонние — нет одной общей тематики проектов и целевой аудитории. Здорово, что руководители, которые приходят и хотят получить ресурсы на проведение своих событий, понимают, что не всегда деньги имеют весомое значение при реализации своих проектов. И, так как тема коллаборации в тренде, некоторым участникам было предложено объединить свои силы и не только с участниками конкурса, но и уже с действующими проектами, которые реализуются не один год в Тюмени", - отметила руководитель центра продюсирования сообществ Дарья Ермакова.

"Мегатюмень" напоминает, что стартовал прием заявок на вторую волну конкурса ресурсов. Тюменцы могут направить свои предложения до 26 июня.