Тюменцы могут стать волонтерами на спортивных мероприятиях

фото: «Волонтерство Тюмень" фото: «Волонтерство Тюмень"

Активным тюменцам предлагают стать волонтерами на массовых мероприятиях. Координатор движения "Волонтерство Тюмень" Артем Харченко рассказал, что различным организациям, учреждениям города регулярно требуется помощь тюменцев.

Так, к примеру, в первой половине июня в Тюмени должны пройти соревнования по детскому футболу, благотворительная фотосессия, велофестиваль и "Большой фестиваль футбола" при поддержке ФК "Зенит".

"Анонсы о мероприятиях, где нужна помощь волонтеров, размещаются в нашей группе ВКонтакте. На данный момент, добровольцы собраны на все ближайшие мероприятия, однако нам точно понадобится поддержка в скором времени", - отметил Артем Харченко.

Обычно от волонтеров требуется помощь в таких, казалось бы, простых вещах, как регистрация участников спортивных мероприятий, помощь при выдаче наградной атрибуки, выдаче стикеров и номеров, пишет "Вслух.ру". За анонсами можно следить в группе.