Тюменцы могут стать волонтерами на спортивных мероприятиях
Активным тюменцам предлагают стать волонтерами на массовых мероприятиях. Координатор движения "Волонтерство Тюмень" Артем Харченко рассказал, что различным организациям, учреждениям города регулярно требуется помощь тюменцев.
Так, к примеру, в первой половине июня в Тюмени должны пройти соревнования по детскому футболу, благотворительная фотосессия, велофестиваль и "Большой фестиваль футбола" при поддержке ФК "Зенит".
"Анонсы о мероприятиях, где нужна помощь волонтеров, размещаются в нашей группе ВКонтакте. На данный момент, добровольцы собраны на все ближайшие мероприятия, однако нам точно понадобится поддержка в скором времени", - отметил Артем Харченко.
Обычно от волонтеров требуется помощь в таких, казалось бы, простых вещах, как регистрация участников спортивных мероприятий, помощь при выдаче наградной атрибуки, выдаче стикеров и номеров, пишет "Вслух.ру". За анонсами можно следить в группе.