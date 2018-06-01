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Тюменцы могут стать волонтерами на спортивных мероприятиях

Общество, 14:24 11 июня 2018

фото: «Волонтерство Тюмень"

Активным тюменцам предлагают стать волонтерами на массовых мероприятиях. Координатор движения "Волонтерство Тюмень" Артем Харченко рассказал, что различным организациям, учреждениям города регулярно требуется помощь тюменцев.

Так, к примеру, в первой половине июня в Тюмени должны пройти соревнования по детскому футболу, благотворительная фотосессия, велофестиваль и "Большой фестиваль футбола" при поддержке ФК "Зенит".

"Анонсы о мероприятиях, где нужна помощь волонтеров, размещаются в нашей группе ВКонтакте. На данный момент, добровольцы собраны на все ближайшие мероприятия, однако нам точно понадобится поддержка в скором времени", - отметил Артем Харченко.

Обычно от волонтеров требуется помощь в таких, казалось бы, простых вещах, как регистрация участников спортивных мероприятий, помощь при выдаче наградной атрибуки, выдаче стикеров и номеров, пишет "Вслух.ру". За анонсами можно следить в группе.

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