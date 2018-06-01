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Школьникам предлагают рассказать о своих каникулах

Общество, 15:48 11 июня 2018

архивное фото tiamz.ru

Стартовала регистрация участников проекта "Каникулы РДШ", приуроченного ко Дню защиты детей.

Ребятам предлагают публиковать в соцсетях фотографии, лонгриды о том, как они проводят каникулы. Для того, чтобы структурировать летние публикации, которые в последующем преобразуются в медиаистории, у каждого участника будет 30 заданий.

По итогам лета организаторы определят ТОП-10 самых крутых блогов, авторы которых получат в награду ценные призы и подарки на осеннем слете РДШ. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте "Российского движения школьников".

Напомним, РДШ – это общественно-государственная детско-юношеская организация, работа которой направлена на воспитание школьников. Объединять и координировать сообщества и организации, которые работают со школьниками – цель движения, пишет "Мой портал".

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