Школьникам предлагают рассказать о своих каникулах

архивное фото tiamz.ru архивное фото tiamz.ru

Стартовала регистрация участников проекта "Каникулы РДШ", приуроченного ко Дню защиты детей.

Ребятам предлагают публиковать в соцсетях фотографии, лонгриды о том, как они проводят каникулы. Для того, чтобы структурировать летние публикации, которые в последующем преобразуются в медиаистории, у каждого участника будет 30 заданий.

По итогам лета организаторы определят ТОП-10 самых крутых блогов, авторы которых получат в награду ценные призы и подарки на осеннем слете РДШ. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте "Российского движения школьников".

Напомним, РДШ – это общественно-государственная детско-юношеская организация, работа которой направлена на воспитание школьников. Объединять и координировать сообщества и организации, которые работают со школьниками – цель движения, пишет "Мой портал".