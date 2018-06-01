Викуловские фермеры стремятся улучшить качество молока

фото из архива. admtyumen.ru фото из архива. admtyumen.ru

Семья Снегиревых ведет личное подсобное хозяйство в селе Поддубном Викуловского района. Сейчас у них 25 коров и 45 телят. Новые требования к качеству молока побудили животноводов к приобретению нового оборудования.

"Требования к качеству молока начали менять с конца 2016 года, и по новым требованиям то, которое мы сдаем, – второго сорта. Но мы стремимся к тому, чтобы улучшить качество молока – заказали новое оборудование для дополнительной очистки сырья. Планируем вместо одного поставить два фильтра, и в молоко не будут попадать посторонние примеси. Самое проблематичное время – летний период: к этому времени стараемся внести изменения в технологический цикл", - рассказал Владимир Снегирев.

Сельхозпроизводители сдают молоко кооперативу "Центральный". С середины весны объемы производства упали: в сутки на сдачу выходит в среднем 300-350 литров. Однако летом объемы обычно возрастают до более чем 500 литров. Так как в хозяйстве много телят, немалая часть полученного молока уходит на их кормление. После установки новых фильтров Владимир Снегирев планирует отвезти полученное молоко в лабораторию и рассчитывает, что качество молока повысится, пишет "Тюменская область сегодня" .

Тем не менее на этом он останавливаться не намерен и собирается до начала лета провести модификацию доильного оборудования – полностью уйти от резиновых соединений и подключить стальной пищевой молокопровод.

"Работы предстоит много, но благодаря этому мы должны повысить качество и довести его до соответствия новым требованиямОт цены сдаваемого молока зависит многое, в том числе будущее нашего хозяйства, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы оно было высшего сорта", - уверен фермер.