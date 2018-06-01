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Новый метод диагностики внедрили в Тюменском радиологическом центре

Общество, 09:14 12 июня 2018

Радиологический центр. Фото:medgorod.info

В Тюменском радиологическом центре доступен новый метод диагностики -сцинтиграфия с радиофармацевтическим препаратом 123I-МИГБ, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Это один из дополнительных методов выявления многих видов новообразований.

"Внедрению методики предшествовала сложная работа по организации поставки радиофармацевтического препарата из Москвы. Препарат активен короткое время и должен быть использован в течении нескольких часов с момента его производства на заводе", - сообщила заведующая радиологическим отделением №3 Наталья Аверина.

Ранее такая диагностика была доступна только в некоторых городах России, таких как Москва, Санкт-Петербург, Томск.

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