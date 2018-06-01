Новый метод диагностики внедрили в Тюменском радиологическом центре
Радиологический центр. Фото:medgorod.info
В Тюменском радиологическом центре доступен новый метод диагностики -сцинтиграфия с радиофармацевтическим препаратом 123I-МИГБ, сообщает региональный департамент здравоохранения.
Это один из дополнительных методов выявления многих видов новообразований.
"Внедрению методики предшествовала сложная работа по организации поставки радиофармацевтического препарата из Москвы. Препарат активен короткое время и должен быть использован в течении нескольких часов с момента его производства на заводе", - сообщила заведующая радиологическим отделением №3 Наталья Аверина.
Ранее такая диагностика была доступна только в некоторых городах России, таких как Москва, Санкт-Петербург, Томск.