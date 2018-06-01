Предприниматели региона заключают взаимовыгодные контракты

Производственный процесс. фото: www.profmodul.ru Производственный процесс. фото: www.profmodul.ru

Молочно-товарная ферма на 1 тыс. 800 фуражных коров в селе Петелино Ялуторовского района будет построена из сэндвич-панелей тюменского завода "Профмодуль". Об этом рассказал немецкий партнер завода Клаус Шольц.

"Благодаря условиям, которые созданы для такого взаимодействия в Тюменской области, мы находим заказчиков, это первое. Во-вторых, какие бы условия не были созданы, надо соответствовать требованиям. Некачественный товар никто брать не будет, тем более на многомиллионные объекты. А, значит, этому компоненту в нашей работе уделяем особое внимание", - отметил он.

Еще одно перспективное направление развития завода "Профмодуль" – нефтесервис.

"На сегодня добились, что токарные и фрезерные станки могут обрабатывать большой спектр деталей. В условиях форс-мажора станки взаимозаменяемы. Таким образом, завод стал более надежным при выполнении заказов. В результате получилось достаточно уникальное собрание станков, которого в Тюменской области больше ни у кого нет, - подытожил Шольц.