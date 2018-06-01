Итоги рейтингового голосования по выбору объектов благоустройства подвели в Тюменском районе

Фото с.Мальково, Тюменский район Фото с.Мальково, Тюменский район

Строительство спортивного комплекса с благоустройством прилегающей территории в селе Мальково начнется в 2018 году. Такое решение приняли жители Тюменского района, участвовавшие в рейтинговом голосовании по выбору объектов капитального ремонта.

Перечень объектов, которые построят либо благоустроят до 2020 года огласила глава района Светлана Иванова.

"В соответствии с рейтинговым голосованием по выбору объектов капитального ремонта, строительства и благоустройства на территории Тюменского района в период до 2020 года планируется строительство стадиона с благоустройством прилегающей территории в Червишево в 2019 году, капитальный ремонт бассейна и спортивного комплекса в поселке Боровский в 2019 году, строительство крытого ледового катка с благоустройством прилегающей территории в поселке Винзили в 2020 году", - отметила она.

Кроме того, принято решение о строительство шести спортивных площадок в разных муниципалитетах. Они появятся в поселке Андреевский, селах Онохино, Салаирка, Созоново, Каменка, Нариманово, пишет "АиФ - Западная Сибирь".