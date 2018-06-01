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Тюменцам обещают дожди и похолодание к выходным

Общество, 11:51 13 июня 2018

Фото phototyumen.ru

Переменчивая погода ожидает тюменцев в ближайшие дни. Синоптики прогнозируют перепады температуры воздуха от 20 до 10 градусов тепла, в отдельные дни пройдут дожди.

Как сообщает центр Фобос, 13 июня большинство районов Тюменской области останутся в зоне повышенного атмосферного давления. Этот день обещает быть относительно погожим и комфортным, днем до +20.

14 июня будет по-прежнему тепло – до +18 градусов, однако синоптики прогнозируют дожди. В пятницу 15 июня дожди прекратятся, но будет прохладнее до +15 градусов днем и +7 ночью.

16 июня станет самым холодным на текущей неделе – днем ожидается до +10 градусов и дождь. 17 июня будет 16 градусов тепла и сохранится вероятность осадков.

Любовь Голышева

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