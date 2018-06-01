14 июня - события дня

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется заседание круглого стола "Совершенствование товаропроводящей инфраструктуры и развитие системы логистических центров на территории Тюменской области".

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, малый зал) начнется заседание постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям.

В Тюмени в 10 часов в департаменте имущественных отношений Тюменской области (ул. Сакко, 30, корп. 1, конференц-зал) начнется встреча по вопросам перехода на электронное взаимодействие в рамках предоставления государственных услуг по заключению договоров аренды земельных участков, а также соглашений об установлении сервитута в отношении земельных участков.

В Тюмени в 10 часов в боулинг-ресторане "Brooklyn Bowl" (ул. Тимофея Чаркова, 60) начнется бизнес-завтрак "Команда — главный ресурс успешного бизнеса".

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Донорство - возможности для спасения жизни". Спикеры: главный врач Областной станции переливания крови Александр Гаврилей, заведующий отделением анестезиологии и реанимации №3 ОКБ № 2 Павел Василенко.

В Тюмени в 12 часов в ресторане "Маска" (ул. Республики, 129) начнется брифинг, посвященный итогам театрального сезона. Спикеры: директор Тюменского концертно-театрального объединения Юлия Шакурская, директор Тюменского большого драматического театра Сергей Осинцев, директор тюменского кукольного театра Василий Пустыльников и директор тюменской филармонии Андрей Чувашов.

В Тюмени в 18 часов в Тюменской драматическом театре (ул. Республики, 129, большой зал) начнется предпоказ спектакля "Молодость".

В Тюмени на территории горнолыжного центра "Воронинские горки" пройдет курс подготовки инструкторов по адаптивному роллер-спорту.

В Исетском районе в акватории пруда с. Шорохово пройдет Кубок Тюменской области по рыболовному спорту.

Этот день в истории:

1777 - на континентальном конгрессе в Филадельфии утвержден национальный флаг США.

1951 - в Вашингтоне поступил в продажу первый компьютер - UNIVAC 1.

1834 - Исаак Фишер (штат Вермонт) запатентовал наждачную бумагу.

1847 - немецкий химик Роберт Бунзен изобрел горелку, названную его именем.

1891 - состоялась закладка Великой Сибирской железнодорожной магистрали.

1898 - в России впервые законодательно ограничен рабочий день (11,5 часов).

1938 - в США запатентован хлорофилл.