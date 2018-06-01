Андрей Дементьев-Корнилов: мы привезли в Тюмень Ноев ковчег

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Мы привезли в Тюмень настоящий Ноев ковчег, более 80 животных. Об этом заявил дрессировщик Андрей Дементьев-Корнилов, рассказывая о цирковом шоу "ИНДИ-РА", премьеру которого тюменцы увидят уже 16 июня.

"Это больше, чем просто цирковое представление, это спектакль, где есть сюжет и задействовано множество аттракционов, - рассказал он на пресс-конференции, состоявшейся 13 июня в ТЦ "Кристалл". - В нем задействованы верблюды, пумы, львы, собаки, ламы, питоны, крокодил, обезьяны, дикобразы и попугаи, лошади. Но главные артисты этого спектакля - слоны".

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

По словам дрессировщика, слонихам от 8 до 62 лет, они из Таиланда, Индии и Китая. "У каждой свой индивидуальный характер, все они замечательные артистки, у каждой большой арсенал трюков, - добавил Дементьев-Корнилов. - А у некоторых из них есть опыт работы в кино - слонов нашего цирка можно увидеть фильме "Восемь первых свиданий".

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В преддверии гастролей артисты шоу провели непродолжительное, но впечатляющее выступление, зрителями которого стали посетители ТЦ "Кристалл". Дрессировщики Наталья и Дмитрий Кузнецовы познакомили гостей с молодым ягуаром Каратом, а силач Хусейн Базоров подкидывал 32-килограммовые гири, как пушинки, и ловил их спиной.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Напомним, гастроли нового проекта династии Корниловых – циркового шоу "ИНДИ-РА" - стартуют на манеже Тюменского государственного цирка с 16 июня. Публику ждет встреча с героями легендарного аттракциона "На слонах вокруг света" династии Корниловых - единственного коллектива в мире, где на манеж одновременно выходят сразу четыре слона.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Николай Ступников