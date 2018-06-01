15 июня - события дня

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Школе перспективных исследований (ул. 8 Марта, 2/1) откроется I Тюменский экспертный форум "Государственные и корпоративные закупки: открытость, конкурентность, эффективность".

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется заседание Общественной молодежной палаты при облдуме.

В Тюмени в 11 часов на стадионе "Геолог" начнется открытый чемпионат и первенство Тюменской области по легкой атлетике.

В Тюмени в 11 часов в музее-усадьбе Колокольниковых (ул. Республики, 18/20) начнется мастер-класс по свинговым танцам.

В Тюмени в 12 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, большой зал) начнется День молодого парламентария.

Тюмени в 14 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, малый зал) начнется заседание постоянной комиссии по экономической политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

В Тюмени в 15 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника.

В Тюмени в 16 часов в администрации города (Первомайская, 20, малый зал) начнется торжественная церемония чествования победителей и призеров 19 спартакиады органов самоуправления.

В Тюмени в 17 часов в Федеральном нейрохирургическом центре начнется мероприятие, посвященное Дню медицинского работника.

В Тюмени в 17 часов на площади перед Тюменской областной научной библиотекой им. Д. И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) начнется третий фестиваль литературы и искусства "БиблиоАРТ".

В Тюмени в 19 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется бесплатный лекторий по современному театру. Тема первой лекции: "Что такое современный театр?".

В Тюмени на территории горнолыжного центра "Воронинские горки" пройдет курс подготовки инструкторов по адаптивному роллер-спорту.

В Тюмени в специальной библиотеке для слепых (ул. Холодильная, 84) откроется выставка "Хочу похожим быть на папу", приуроченная к Дню отца.

В Тобольске в 10 часов на стадионе "Тобол" начнутся Всероссийские соревнования по футболу "Кожаный мяч" среди юношей 2003-2004 г.р.

В Ялуторовске в 9 часов в администрации города начнется встреча с работодателями города по вопросам охраны труда.

В Увате в центре занятости Уватского района пройдет Единый день работодателя.

В Исетском районе в акватории пруда с. Шорохово пройдет Кубок Тюменской области по рыболовному спорту.

Этот день в истории:

1752 - американский ученый Бенджамин Франклин, проведя опыт с воздушным змеем, доказал, что молния представляет электрический разряд.

1844 - Чарльз Гудьер запатентовал метод вулканизации резины.

1869 - Джон Хайат в Олбани (штат Нью-Йорк) запатентовал целлулоид.

1931 - ЦК ВКП(б) принял постановление о строительстве московского метрополитена.

1954 - основана Европейская футбольная ассоциация - УЕФА.

1990 - образована Всероссийская государственная телерадиовещательная компания (ВГТРК).