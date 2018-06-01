15 июня - события дня
В Тюмени в 10 часов в Школе перспективных исследований (ул. 8 Марта, 2/1) откроется I Тюменский экспертный форум "Государственные и корпоративные закупки: открытость, конкурентность, эффективность".
В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется заседание Общественной молодежной палаты при облдуме.
В Тюмени в 11 часов на стадионе "Геолог" начнется открытый чемпионат и первенство Тюменской области по легкой атлетике.
В Тюмени в 11 часов в музее-усадьбе Колокольниковых (ул. Республики, 18/20) начнется мастер-класс по свинговым танцам.
В Тюмени в 12 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, большой зал) начнется День молодого парламентария.
Тюмени в 14 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, малый зал) начнется заседание постоянной комиссии по экономической политике и жилищно-коммунальному хозяйству.
В Тюмени в 15 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника.
В Тюмени в 16 часов в администрации города (Первомайская, 20, малый зал) начнется торжественная церемония чествования победителей и призеров 19 спартакиады органов самоуправления.
В Тюмени в 17 часов в Федеральном нейрохирургическом центре начнется мероприятие, посвященное Дню медицинского работника.
В Тюмени в 17 часов на площади перед Тюменской областной научной библиотекой им. Д. И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) начнется третий фестиваль литературы и искусства "БиблиоАРТ".
В Тюмени в 19 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется бесплатный лекторий по современному театру. Тема первой лекции: "Что такое современный театр?".
В Тюмени на территории горнолыжного центра "Воронинские горки" пройдет курс подготовки инструкторов по адаптивному роллер-спорту.
В Тюмени в специальной библиотеке для слепых (ул. Холодильная, 84) откроется выставка "Хочу похожим быть на папу", приуроченная к Дню отца.
В Тобольске в 10 часов на стадионе "Тобол" начнутся Всероссийские соревнования по футболу "Кожаный мяч" среди юношей 2003-2004 г.р.
В Ялуторовске в 9 часов в администрации города начнется встреча с работодателями города по вопросам охраны труда.
В Увате в центре занятости Уватского района пройдет Единый день работодателя.
В Исетском районе в акватории пруда с. Шорохово пройдет Кубок Тюменской области по рыболовному спорту.
Этот день в истории:
1752 - американский ученый Бенджамин Франклин, проведя опыт с воздушным змеем, доказал, что молния представляет электрический разряд.
1844 - Чарльз Гудьер запатентовал метод вулканизации резины.
1869 - Джон Хайат в Олбани (штат Нью-Йорк) запатентовал целлулоид.
1931 - ЦК ВКП(б) принял постановление о строительстве московского метрополитена.
1954 - основана Европейская футбольная ассоциация - УЕФА.
1990 - образована Всероссийская государственная телерадиовещательная компания (ВГТРК).