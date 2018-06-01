Депутаты определили дату выборов в Тюменскую городскую думу
Фото duma.tyumen-city.ru
Дату проведения выборов депутатов Тюменской городской думы VII созыва определили члены постоянной комиссии по социальной политике и городскому самоуправлению. Голосование пройдет 9 сентября 2018 года.
Выслушав сообщение начальника правового отдела гордумы Ивана Дзумана, депутаты единогласно поддержали предложение - назначить дату выборов на 9 сентября. Окончательное утверждение вопроса состоится на очередном и последнем заседании городского парламента текущего созыва, которое пройдет 20 июня.
Отметим, что в этот же день, 9 сентября, жители Тюменской области, а также ХМАО и ЯНАО, выберут губернатора региона.
Николай Ступников