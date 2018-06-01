16 июня - события дня

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в муниципальных поликлиниках города, в ОКБ № 2 (взрослая поликлиника) начнется акция "Доктор с вами", посвященная женскому здоровью.

В Тюмени в 10 часов в ТЦ "Галерея Вояж" (ул. Герцена, 94, третий этаж) начнется "День застройщиков Тюмени".

В Тюмени в 12 часов в спортивно-стрелковом комплексе "Стальной азарт" (11 км Ялуторовского тракта) начнется удмуртский праздник "Гербер".

В Тюмени в 13 часов в Центре занятости населения города Тюмени и Тюменского района (ул. Республики, 204в, корп. 3) начнется День семьи.

В Тюмени на стадионе "Геолог" пройдет открытый чемпионат и первенство Тюменской области по легкой атлетике.

В Тюмени на территории горнолыжного центра "Воронинские горки" пройдет курс подготовки инструкторов по адаптивному роллер-спорту.

В п. Боровский Тюменского района пройдет открытый чемпионат Тюменской области по мини-лапте среди мужских и женских команд.

В п. Новотарманский Тюменского района пройдет открытый чемпионат и первенство Тюменской области по авиамодельному спорту (классы F-5B/7)

В Исетском районе в акватории пруда с. Шорохово пройдет Кубок Тюменской области по рыболовному спорту.

В Тобольске на стадионе "Тобол" пройдут Всероссийские соревнования по футболу "Кожаный мяч" юноши 2003-2004 гг. р.

В Тобольске на территории туристического комплекса "Абалак" пройдет экстремальный забег "Стальной характер".

В Упорово пройдет чемпионат России по автомобильному спорту (кросс "Д2Н", "Супер 1600"), Открытый чемпионат Тюменской области по автомобильному спорту (кросс "Д2-2500").

Этот день в истории:

1633 - суд инквизиции вынес решение о наказании Галилео Галилея за ересь.

1778 - родился Александр Плещеев - композитор, виолончелист, поэт, драматург.

1918 - в Советской России официально восстановлена смертная казнь.

1925 - в Крыму открылся знаменитый пионерский лагерь "Артек".

1959 - в Москве состоялось открытие ВДНХ.

1963 - начался полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.

1992 - в России принят закон "О реабилитации казачества".