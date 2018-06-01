17 июня - события дня

Фото ИА "Тюменская линия". Фото ИА "Тюменская линия".

В Тюмени в 10 часов на террасе в Доме печати (ул. Осипенко, 81) начнется тринадцатая лекция международного формата CreativeMornings, тема "Ремесло".

В Тюмени в 10 часов в Легкоатлетическом манеже начнется Международный "День йоги".

В Тюмени на территории горнолыжного центра "Воронинские горки" пройдет курс подготовки инструкторов по адаптивному роллер-спорту.

В Тюмени в районе п. Андреевский пройдет чемпионат и первенство города Тюмени по спортивному ориентированию в дисциплинах "спринт" и "классика".

В п. Боровский Тюменского района пройдет открытый чемпионат Тюменской области по мини-лапте среди мужских и женских команд.

В п. Новотарманский Тюменского района пройдет открытый чемпионат и первенство Тюменской области по авиамодельному спорту (классы F-5B/7)

В Ялуторовске в 14 часов на стадионе средней школы №1 (ул. Ленина, 31) начнется фестиваль-конкурс по чирлидингу.

В Исетском районе в акватории пруда с. Шорохово пройдет Кубок Тюменской области по рыболовному спорту.

В Тобольске на стадионе "Тобол" пройдут всероссийские соревнования по футболу "Кожаный мяч" юноши 2003 - 2004 гг.р.

В Упорово пройдет чемпионат России по автомобильному спорту (кросс "Д2Н", "Супер 1600"), Открытый чемпионат Тюменской области по автомобильному спорту (кросс "Д2-2500").

Этот день в истории:

1885 - в Нью-Йорк на борту французского парохода Isere прибыл дар французского народа Соединенным Штатам Америки - статуя Свободы.

1930 - с конвейера Сталинградского тракторного завода сошел первый трактор.

1950 - чикагский хирург Ричард Лоулер за 45 минут выполнил первую операцию по пересадке почки человеку.

1955 - состоялся первый полет пассажирского реактивного самолета Ту-104.

1970 - Эдвин Ланд запатентовал камеру Polaroid.

1976 - прошли первые испытания водородной бомбы в КНР.