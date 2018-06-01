18 июня - события дня

Фото ИА "Тюменская линия". Фото ИА "Тюменская линия".

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Прохождение международного автопробега "Россия-Япония. Резервы человечества" в Тюменской области".

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Моя территория" начнется стилизованная встреча с участниками автопробега "Россия-Япония. Резервы человечества".

В Увате в Центре занятости населения Уватского района пройдет профориентациюнная экскурсия для подростков на предприятия ООО "ГрандОтель Уват" и ООО "Гостеприимство".

Этот день в истории:

1429 - состоялась битва при Пате, переломный момент Столетней войны.

1815 - состоялась одна из самых знаменитых битв мировой истории – сражение под Ватерлоо.

1889 - американец Ричардсон запатентовал детскую коляску.

1959 - впервые передана телевизионная передача из Англии в США.

1960 - вышел первый номер еженедельника "За рубежом".

1997 - Государственный Эрмитаж и IBM объявили о cовместном проекте создания библиотеки оцифрованных изображений и развития страниц Эрмитажа в Интернете.

2008 - сборная России по футболу впервые вышла в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.