В Ассоциации иностранных студентов ТюмГУ выбрали лидеров
Студент Института математики и компьютерных наук ТюмГУ Нурбек Исмоилов возглавил Ассоциацию иностранных студентов (АИС).
Первое в регионе объединение зарубежных студентов создано в июне 2018 года. Оно призвано оказать помощь в адаптации к университетской жизни, содействовать в решении социально-бытовых вопросов, информировать абитуриентов из других стран о возможностях обучения в ТюмГУ.
Состав АИС был определен после четырех этапов отбора, а имя председателя объявлено на крупнейшем интернациональном фестивале культуры "CultFest".
Каждый лидер студенческого национального объединения отвечает за конкретную сферу студенческой жизни (научный сектор, образование, спорт, культурно-массовые проекты, связи с общественностью и т.д.).
Общая координация деятельности АИС ТюмГУ возложена на начальника отдела сервисов поддержки иностранных студентов и специалистов ТюмГУ Таира Рахманова.