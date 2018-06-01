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В Ассоциации иностранных студентов ТюмГУ выбрали лидеров

Общество, 09:06 18 июня 2018

Фото www.utmn.ru

Студент Института математики и компьютерных наук ТюмГУ Нурбек Исмоилов возглавил Ассоциацию иностранных студентов (АИС).

Первое в регионе объединение зарубежных студентов создано в июне 2018 года. Оно призвано оказать помощь в адаптации к университетской жизни, содействовать в решении социально-бытовых вопросов, информировать абитуриентов из других стран о возможностях обучения в ТюмГУ.

Состав АИС был определен после четырех этапов отбора, а имя председателя объявлено на крупнейшем интернациональном фестивале культуры "CultFest".

Каждый лидер студенческого национального объединения отвечает за конкретную сферу студенческой жизни (научный сектор, образование, спорт, культурно-массовые проекты, связи с общественностью и т.д.).

Общая координация деятельности АИС ТюмГУ возложена на начальника отдела сервисов поддержки иностранных студентов и специалистов ТюмГУ Таира Рахманова.

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